Standard kan in eerste wedstrijd in Europa League niet rekenen op Maxime Lestienne

Standard Luik begint vanavond (18u55) aan de groepsfase van de Europa League. De Rouches treffen in eigen huis het Portugese Vitoria SC, maar kan al zeker niet rekenen op Maxime Lestienne.

Maxime Lestienne is ziek en wordt in de Luikse selectie vervangen door de Roemeen Denis Dragus.

Voor Standard, dat rechtstreeks geplaatst was voor de poules, begint het Europese avontuur met een partij tegen het vrij onbekende Vitoria. Michel Preud’homme heeft zijn huiswerk gemaakt, en is op zijn hoede voor de Portugezen. “Het is een heel complete ploeg, die een organisatie kan neerzetten maar ook snel kan omschakelen dankzij haar technische spelers en aanvallende flanken”, verklaarde de Luikse T1. “We gaan voor het best mogelijke resultaat. We zullen het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Daarna maken we de rekening.”

In de andere partij in groep F treft Eintracht Frankfurt in eigen huis Arsenal.