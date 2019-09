Schilders zetten mooiste hoekjes van Openluchtmuseum op canvas

Bokrijk

Genk - Als het weer het toelaat dan verzamelen een 15-tal schilders elke dinsdag in Bokrijk om op jacht te gaan naar de meest pittoreske tafereeltjes. Daarna gaan ze aan de slag met verf en penseel om hun vondst op doek te zetten.

De schilders komen vanuit heel Limburg en zelfs schilders van Breda vinden de weg naar Bokrijk om aan te sluiten bij het groepje. Het geheel staat onder leiding van de Alkense schilder Leon Engelen. “Ik geef helemaal geen les,” aldus Engelen, “maar sommigen komen af en toe wel om advies vragen en dan wisselen wij van mening en van gedachten. Iedereen doet wat hij of zij wil, maar in de groep worden er dingen af- of aangeraden”.

Meestal zijn de werken ‘af’ tegen het eind van de dag, zowel de olieverven, de aquarellen als de acrylverf werken. We ontdekken duidelijk verschillende technieken en stromingen. Daar waar de een haast fotografisch werk maakt, werkt de ander eerder met grote vlakken. Het gaat er best gezellig aan toe in de groep. Er is altijd wel iemand die bij de bakker is gepasseerd.