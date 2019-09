De leukste wijken om rond te struinen in Europa

Reismagazine Time Out polste bij 27.000 stadsbewoners naar de leukste wijken in hun thuisstad. Vervolgens wierpen redacteurs een blik op de antwoorden en stelden ze, aan de hand van het aantal hotspots, leuke eetgelegenheden, betaalbaarheid en het culturele aanbod, een lijst samen met de vijftig hipste buurten. Wij filterden er de wijken het dichtst bij huis uit voor wie in het najaar nog plannen koestert voor een citytrip.

Arroios in Lissabon, Portugal

Bezoek hier Campo Santana, een onderdeel van stadsdeel Arroios. Het ligt op een van de zeven heuvels van Lissabon en er is een groot park - met schitterend uitzicht - om te onthaasten.

Onikan in Lagos, Portugal

Dit is het creatieve district van Lagos. Denk aan struinen in een authentieke omgeving langs werkruimten, galerijen en bars.

Wedding in Berlijn, Duitsland

Volgens het magazine een van de meest onderschatte buurten. Wat te verwachten? Gezellig drukke marktjes, traditionele drinkgelegenheden en grote openbare ruimtes.

Strasbourg-Saint-Denis in Parijs, Frankrijk

Liefhebbers van cocktails: zoek achter een vervallen gevel en een dikke laag posters de ingang van een van de beste bars van Parijs: Le Syndicat. Alles wat je hier drinkt, is gemaakt met drankjes die honderd procent Frans zijn.

Embajadores in Madrid, Spanje

Een van de meest diverse wijken in de Spaanse hoofdstad, waar je bloemisten, Indiase restaurants en traditionele bars vindt.

Peckham in Londen, Groot-Brittannië

Op een ritje met bus 436 vanuit Londen centrum bereik je het epicentrum van de groeiende kunstscene in het zuidoosten van de stad. En dat zonder in te boeten aan de multiculturele wortels.

Kypseli in Athene, Griekenland

Veel toeristen zul je er niet vinden, wel lokale kunstenaars, muzikanten, dichters, schrijvers, chef-koks, acteurs en filmmakers die plaatsnemen op een van de vele zonnige terrasjes.

El Poblenou in Barcelona, Spanje

Poblenou was het centrum van de industriële revolutie van Barcelona, nu het creatieve vol lekkere restaurants en een spraakmakend kerkhof.

Katendrecht in Rotterdam, Nederland

Honger? Ga langs de Fenix ​​Food Factory, een verbouwd magazijn vol met verse, lokale producten en gastronomische kraampjes. Sluit wel in december 2019 wegens een verhuis naar de overkant.

Ancoats in Manchester, Groot-Brittannië

Tussen de vele oude fabriekspanden in deze stad, duiken her en der kleurrijke wandtekeningen op.

Vesterbro in Kopenhagen, Denemarken

De Hercules-fontein vormt een fotogeniek monument in het centrum van de wijk.

Brunnenmarkt in Wenen, Oostenrijk

Hier vind je de grootste straatmarkt in Wenen, die heel populair is bij de lokale bevolking om lokaal, vers voedsel te kopen.

Easton in Bristol, Groot-Brittannië

Ideaal voor liefhebbers van de betere street art: Bristol staat bekend om de mooie graffiti in de straten.

Kadıköy - Moda in Istanboel, Turkije

Een van de symbolen van Kadıköy: de historische Moda-pier die honderd jaar geleden werd gebouwd door architect Vedat Tek.

Kelvinbridge in Glasgow, Schotland

Uitgaan kun je hier tot in de vroege uurtjes, maar als je in de vroege uurtjes al wakker bent dan is een wandeling op de gelijknamige brug over de rivier Kelvin warm aanbevolen.

Oltrarno in Firenze, Italië

Mysterieuze kronkelweggetjes banen zich een weg door deze Italiaanse wijk.

Stoneybatter in Dublin, Ierland

Zin om een authentieke pub binnen te wandelen na een tochtje in de wijk? Check deze met muren vol oude foto’s en memorabilia van vervlogen tijden.

Bartók in Boedapest, Hongarije

Hier vindt elke lente een straatfeest plaats met folkdansers en een reusachtige parade - en dat mag je letterlijk nemen.

Nové Město in Praag, Tsjechië

Tip: bezoek hier zeker het kasteel, waar je binnenkomt via een gesloten houten brug.

Dorćol in Belgrado, Servië

Mooi om te bezoeken hier, is het smalle haventje vol charmante bootjes op de Donau.