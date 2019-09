Neos Hasselt opent werkjaar met een wijndegustatie met tapas

Hasselt - Neos Hasselt opende op 9 september 2019 zijn werkjaar 2019-2020 in een gezellige sfeer met een wijndegustatie met tapas in de Windmolen bij Luc Bollen in Hasselt.

Uitbater Luc Bollen, een echte wijnkenner die steeds weer exclusieve topwijnen weet te vinden en te selecteren uit onder meer Frankrijk, Spanje en Portugal, had voor de Neos-leden een aantal topwijnen klaar staan, voorzien van lekkere tapas gerechtjes. Buiten het degusteren zorgde Luc bij elke wijn voor de nodige deskundige uitleg over het wijnhuis, de druifsoort, de regio, de geschiedenis en de gastronomische mogelijkheden.

Ook het weer was de Neos-leden gunstig gezind, zodat alles kon doorgaan op een zonovergoten terras. De de leden was het gezellig nazomeren en genieten met een gezellige babbel erbij. "We waanden ons allen in La douce France en kregen een zalig Provence-gevoel", klinkt het. Alle aanwezigen zijn er dan ook van overtuigd dat deze wijndegustatie een jaarlijkse weerkerende activiteit zal worden op het programma van Neos Hasselt.