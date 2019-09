Opmerkelijke ommezwaai op proces treinramp in Buizingen

Het was een donderslag bij heldere hemel op het proces van de treinramp in Buizingen. Het Openbaar Ministerie maakte een totale ommezwaai ten opzichte van de beklaagde, de chauffeur die de ramp heeft overleefd.

Treinbestuurder Robin V. B. (40) wordt ervan beschuldigd door het rood te zijn gereden. In eerste instantie had het Openbaar Ministerie een straf gevorderd van drie jaar met uitstel, met daarbovenop een boete. Maar dat is na het pleidooi en debatten veranderd. Het Openbaar Ministerie gaat in op de vraag van de verdediging van de treinchauffeur, om een overweging te maken over wie de zwaarste fout heeft gemaakt: de NMBS of de bestuurder. De magistrate blijft er wel bij dat de bestuurder door een rood sein is gereden.

Dat opent de deur voor een kwijtschelding van de straf van de beklaagde. Met andere woorden: in plaats van drie jaar met uitstel zou het gerecht kunnen verklaren dat hij een fout heeft begaan, maar daar geen vervolging aan vastknopen.

Tegenover de NMBS en Infrabel daarentegen blijft het openbaar minister onwrikbaar en eist nog altijd een boete van respectievelijk 600.000 euro en 500.000 euro, zonder enig uitstel. Het vonnis zal uitgesproken worden op 3 december.