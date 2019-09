Gstaad! Al van gehoord?! Het is één van de meest mondaine dorpjes in Zwitserland, waar sterren als Michael Jackson, Madonna, Roger Moore en Julie Andrews graag vertoeven. Gstaad kan vandaag ook nog steeds iedereen bekoren. In En Route! bij Evenaar trekt Ben Roelants dit weekend naar de Zwitserse Alpen, om er te baden in weelde ... en in melkwei!

Bekijk de reportage dit weekend in En Route! bij Evenaar.

