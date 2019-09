Gouverneur steunt rector UHasselt: “We gaan ons niet in de hoek laten duwen bij Naya”

Hasselt / Diepenbeek -

“Limburg vraagt niets meer dan waarop we recht hebben. Het gaat niet alleen over het groeiplan van UHasselt, dit gaat over de groei van de hele provincie”, schaarde gouverneur Herman Reynders zich donderdag opvallend achter de aanklacht van rector De Schepper dat er niets gebeurt aan de onderhandelingstafel voor de unief. “We mogen ons door Brussel niet in het groen laten duwen, naast wolvin Naya.”