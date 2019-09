Spaanse pers viseert Thibaut Courtois, zijn jeugdtrainer vindt dat onzin: “Ze hebben gewoon een boontje voor Navas”

Meer dan de bijna onzichtbare Eden Hazard krijgt Thibaut Courtois de wind van voren in de Spaanse pers vandaag na de 3-0 bolwassing in Parijs. Onze nationale doelman wordt verweten geen punten te pakken voor Real. “Totale onzin”, vindt zijn gewezen jeugdtrainer bij Genk Jos Beckx. “Gelukkig is Thibaut mentaal sterk genoeg om met dit soort nonsens om te gaan.”