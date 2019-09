Campus de helix uit de bol voor Baba Yega

Maasmechelen - September is de maand van de sportclub. Onder het motto ‘Breng je sportclub naar school’ kwamen heel wat leerlingen van campus de helix op de dag van de sportclub in hun sportoutfit naar de les.

De lLeerkrachten Lichamelijke opvoeding Kristel Buckinx en Daisy Debois hadden in de vroege ochtend allerlei activiteiten klaargezet om er een sportieve dag van de maken. De leerkrachten en de leerlingenraad motiveerden alle leerlingen om te bewegen. Ook hebben ze reclame gemaakt voor alle sportclubs en aangeprezen dat bewegen gezond is. Respect voor eigen lichaam en omgeving past perfect in het jaarthema.

Klap op de vuurpijl was echter de show van Baba Yega. Scholen mochten zich via Sport Vlaanderen inschrijven voor vijf te winnen prijzen. Campus de helix won de hoofdprijs: een optreden van Baba Yega op school. De leerlingen van de eerste graad probeerden zo dicht mogelijk bij het podium te geraken. Mysterieus als altijd kwamen de mannen te voorschijn uit een zwart busje en ging de show van start. Ze brachten een geweldig optreden waarbij ze ook de leerlingen betrokken. T-shirts vlogen in het publiek en achteraf werden er ontzettend veel selfies gemaakt.