Ralph Lauren eert ‘Friends’met speciale Rachel-collectie

Het Amerikaanse modemerk Ralph Lauren heeft een collectie uitgebracht als eerbetoon aan Rachel Green, het personage van Jennifer Aniston in ‘Friends’. Die is geïnspireerd op haar outfits in de serie.

Rijkeluisdochter Rachel Green begon haar carrière in de serie als serveerster in koffiebar Central Perk. Dankzij haar interesse en affiniteit met mode, kreeg ze later een later een baan bij het modemerk Ralph Lauren. Vandaag pakt dat label uit met een knipoog naar hun fictieve werkneemster. Dat doet het met een collectie, die volledig op haar nineties werkgarderobe is gebaseerd.

De collectie krijgt de toepasselijk naam ‘The one where they all wear Ralph Lauren’ mee en bestaat onder meer uit rolkraagtruitjes, lederen broeken en laarzen, pakken met een krijtstreep, minirokjes en preppy shirts à la Rachel. De lijn komt er naar aanleiding van de 25ste verjaardag van ‘Friends’. Volgend weekend is het al zo lang geleden dat de eerste aflevering van de reeks werd uitgezonden. Alle stuks zijn - vanaf 99 euro - te koop bij Bloomingdale’s, niet toevallig een winkel waar het stijlicoon uit ‘Friends’ ook werkte.