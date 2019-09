Kleuters De Boomhut ontspannen tijdens lesje yoga

Lozen

Bocholt - Op de dag van de sportclub kwamen vele leerlingen van De Boomhut in een sportieve outfit naar school. Ballarina's speelden samen op de speelplaats met judoka's en BMX'ers.

"Het scheelde niet veel of we hadden een nieuwe bron van inkomsten uit de verschillende transfers met onze voetballers!" klinkt het in De Boomhut. "Zeer bekende voetballers van internationale clubs kwamen 's morgens met boekentas naar school." Vorige week zorgde juf Gerda dan voor de nodige ontspanning en rust tijdens een sessie kleuteryoga. Een mooie activiteit waarin veel van de leerplandoelen van de school verwezenlijkt werden. Deze week start de school elke ochtend met een opwarming die de leerlingen klaarmaakt voor een dagje spelen en leren.