Het F1-team Haas behoudt ook in 2020 zijn line-up met Kevin Magnussen en Romain Grosjean. De Deen was al een certitude, maar Grosjean lag na een reeks belabberde prestaties in de weegschaal met Nico Hulkenberg. Uiteindelijk viel de keuze vrij verrassend toch in het voordeel van de Fransman.