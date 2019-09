Yne volgt als enige meisje in de klas de richting Auto-Elektriciteit aan het THHI

Tessenderlo - Het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo wil meer meisjes warm maken om te kiezen voor een technologische richting. Daarom werkt de school drie schooljaren lang aan het ESF-project ‘Girls and Technology’ of kortweg GiTe. Elke maand zetten ze een meisje uit een STEM-richting in de kijker. Deze maand is dat Yne Solberg, die in het 7de jaar Auto-Elektriciteit als enige meisje tussen allemaal jongens zit.

Aan de hand van rolmodellen wil het Technisch Heilig-Instituut met het GiTe-project meisjes bereiken die nog een studiekeuze moeten maken. Rolmodel van de maand is Yne Solberg. Yne wist als snel dat ze iets met haar handen wou doen, maar is pas na vele omwegen in het vierde middelbaar op het Technisch Heilig-Hartinstituut terechtgekomen. “Ik dacht om meteen naar de richting Auto te gaan, maar dat ging niet. Ik moest eerst de basis leren en dat kregen we in de richting Basismechanica. Bovendien heeft het ook wel even geduurd voor ik mijn ouders kon overtuigen. Ik wou heel graag al doende leren en ondervinden hoe alles in elkaar zit.”

De eerste dagen op het THHI, ondertussen drie jaar geleden, waren niet gemakkelijk voor Yne. “Ik kwam terecht in een klas met allemaal jongens, ik kende niemand en was heel erg stil. Alle technische en praktische vakken waren nieuw voor mij, ik had zelfs nog nooit een hamer vastgehad. Gelukkig waren de jongens heel behulpzaam en betrokken ze me in de groep. Ook de leerkrachten, meneer Moons en meneer Verboven, hebben me goed geholpen en gaven me extra tijd om iets te leren.”

Yne wil meisjes aanraden om deze richting te volgen, ook al beseft ze dat de richting vele meisjes afschrikt. “De jongens kunnen soms wat stoer uit de hoek komen, maar zijn eigenlijk heel lief. Je leert zoveel handige dingen die je regelmatig kan toepassen thuis zoals een machientje herstellen of een band vervangen. Bovendien is er een superleuke sfeer in de garage. Ik kom elke dag graag naar school en ik vind het heel jammer dat dit ons laatste jaar is. Heel wat mensen in mijn omgeving bewonderen mij omdat ik deze richting volg.”

Yne wil graag een ambassadeursrol op zich nemen en jongeren stimuleren om te kiezen voor een technologische richting. Zo wil ze meisjes die interesse hebben in de richting rondleiden of een presentatie geven aan leerlingen in de eerste graad over haar keuzes.

Meer info over het project: www.girlsandtech.eu