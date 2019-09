Belgisch modehuis komt met nieuw luxelabel

Het Belgische modehuis Flanders Fashion Design International (FFDI) heeft een nieuw label gelanceerd. Met het luxueuze merk ‘Furore’ willen ze voornamelijk ondernemende vrouwen bereiken, die kiezen voor een geraffineerde garderobe. Dat schrijft FashionUnited.

Elke en Veerle Baert, de drijvende krachten achter Furore, zien het label als een uitbreiding van de minicollectie die ze al in 2013 lanceerden. “De collectie, die toen uitsluitend te koop was in onze boetiek in Sint-Martens-Latem, sloeg meteen aan bij de klanten. Dat maakte ons enthousiast om een vervolg te creëren”, zegt het duo aan FashionUnited.

Ook willen ze de kracht van vrouwen aanwakkeren. “Vrouwen moeten zich in onze kleding sterker voelen in hun job en verantwoordelijkheden. De kleding moet krachtig maar tegelijk vrouwelijk zijn.” Daarnaast willen ze komaf maken met het moordende tempo van de modeseizoenen. “Onze kleding wordt gemaakt zonder houdbaarheidsdatum. We staan los van microtrends en koopjesperiodes.”

Furore is vanaf heden te koop in de flagshipstore in Antwerpen, in enkele geselecteerde winkels en in de webshop.