Eerste sessie Ondernemers Academie achter de rug

Oudsbergen - De gemeente Oudsbergen, Unizo Oudsbergen en Syntra organiseerden op woensdag 18 september de eerste sessie van de Ondernemers Academie. Het onderwerp 'Beter Communiceren' met gastdocent Eric Goubin was een succes. Met tal van handige tips and tricks gingen de ondernemers voldaan naar huis.

"Als gemeentebestuur investeren we samen met de vergeniging van Unizo Oudsbergen in een aantal infoavonden die ondernemers moeten versterken in hun kennisgebied. Op die manier investeren we onder andere aan het verbeteren van het ondernemerschap in onze gemeente", aldus een fiere schepen van Lokale Economie Benny Spreeuwers. Na afloop van de sessie volgde er een gezellige drink waarbij en nog genetwerkt kon worden.