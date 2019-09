Opnieuw gaan studeren voor een job die beter past

Diepenbeek - Heel wat mensen verzeilen na hun middelbare studies in een job die hen niet echt op het lijf is geschreven. Weinigen durven er nadien radicaal mee breken om hun dromen na te jagen. Opnieuw gaan studeren en dan je boterham verdienen met wat je écht graag doet? Raoul Decoster is zo iemand.

Raoul Decoster studeerde dit jaar af als professionele bachelor Elektromechanica. Hij deed dat via een omscholingstraject van VDAB en PXL Green & Tech. Raoul vond zijn roeping in hernieuwbare energie en was al zeker van een toffe job vooraleer hij afstudeerde. “Na mijn middelbaar ben ik gaan werken, maar ik besefte al snel dat een diploma belangrijk was om betere kansen op de arbeidsmarkt te krijgen”, zegt hij.

“Om die reden ben ik terug gaan studeren. Dankzij VDAB startte ik een opleiding bachelor Elektromechanica aan de PXL in Diepenbeek. In het begin was dat best moeilijk, maar medestudenten en leerkrachten hebben mij heel goed geholpen. Het feit dat ik een uitkering kreeg van de VDAB was daarbij belangrijk. Zo kon ik alleen blijven wonen en mijn eigen boontjes doppen.”

Leerrijk

Als klimaatbewuste jongere koos hij niet zomaar voor deze richting: “Het klimaatakkoord in Parijs heeft mij geïnspireerd en bovendien gaat het om een knelpuntberoep. Mijn keuze was dan ook snel gemaakt.” Zijn stage liep Raoul in het Smart Grid Lab op de T2-campus in Genk, waar alles wordt bijgebracht over de productie en het transport van energie. “Ik vond het bijzonder fijn om te werken in de T2-campus”, aldus de cursist.

“Samen met een Erasmusstudent uit Spanje heb ik het hele Smart Grid Lab mogen ombouwen. We hebben dit op 12 weken tijd aangepast, zodat studenten uit het secundair onderwijs er ook mee kunnen werken. Het was een zeer leerrijke periode voor mij. Als je in zo’n prachtige omgeving als de T2-campus alles kunt testen en je mag proeven van al die knappe technologie, dan is dat een zeer goede leerschool.”

