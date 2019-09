Was dit het probleem van Genk in Salzburg? Opvallende statistiek doet de wenkbrauwen fronzen na zes tegengoals

Ze konden niet volgen. Dat gevoel overheerste voor iedereen die Genk in de Champions League tegen Salzburg aan de slag had gezien (6-2). Wat blijkt nu: ze konden niet volgen, maar ze trokken ook niet aan de (nood)rem. Genk beging over de hele 90 minuten immers amper vijf overtredingen op het veld van Salzburg - zowaar minder dan het aantal tegengoals. Ongezien op dit niveau. En had trainer Felice Mazzu niet net om meer agressie gevraagd?

Ze hadden het nog gezegd vooraf. Technisch directeur Dimitri De Condé zei het: Genk moet minder braaf zijn. Trainer Felice Mazzu zei het ook. “We moeten gezonde agressie tonen.” De Genkse staf en het bestuur wilden meer grinta zien na de nederlaag in Charleroi. Een ploeg die tot het uiterste gaat en als het nodig is met de grens van het toelaatbare flirt, dat was de bedoeling in Salzburg. Niet te bang, niet te braaf, zo verwoordde onze krant het.

Als er één ding zeker is, dan wel dat précies is waar Genk tekortgeschoten is. De Belgische landskampioen beging amper vijf overtredingen in een wedstrijd waarin het zes doelpunten om de oren kreeg. En één daarvan was dan nog de overbodige tackle ter hoogte van de middenlijn waarvoor Ally Samatta ei zo na een rode kaart onder de neus geschoven kreeg.

Ter vergelijking: de gehaaide Oostenrijkers trapten zeventien keer een Genkenaar tegen de grond. Samatta alleen al kreeg vijf schoppen te verwerken. Zo kwam de Genkse aanval nooit écht op gang: een klein foutje haalde de man in balbezit tegen de grond. Het tempo was meteen gebroken en tegen dat de vrije trap genomen kon worden, stonden de Salzburgers allang weer in positie. Zo leep was Genk niet.

Van de 32 deelnemende ploegen aan de Champions League is er maar één ploeg die nog braver was dan Genk. Het Napoli van Dries Mertens beging amper vier overtredingen tegen Liverpool, maar gaf volgens de statistieken bijgehouden door website Gracenote ook geen enkele grote kans weg: Napoli klopte Liverpool met 2-0. Genk daarentegen gaf tien grote kansen weg.

Chelsea spant trouwens de kroon in dit klassement, met 25 overtredingen in de 0-1-nederlaag tegen Valencia. Club Brugge maakte 15 fouten in zijn 0-0-gelijkspel tegen Galatasaray, de Turken deden met 12 stuks amper onder.