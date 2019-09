Vanaf vandaag kan je ook in Hasselt een Big Mac of Happy Meal aan huis laten leveren. Hasselt is de 12de stad in België waar bezorgservice Deliveroo zijn koeriers producten van McDonald’s laat rondrijden.

De samenwerking tussen de bezorgservice Deliveroo en McDonald’s is gestart in november 2018. Minder dan een jaar later kunnen burgerliefhebbers via Deliveroo een bestelling plaatsen in 12 Belgische grootsteden ...