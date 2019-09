Nederlands F1-circuit in Zandvoort krijgt ‘kombocht’ steiler dan in de IndyCar: "Rijders kijken er enorm naar uit"

Binnenkort beginnen de werken aan het circuit van Zandvoort, waar op drie mei 2020 voor het eerst sinds 1985 weer de GP van Nederland zal betwist worden.

Voor het zover is moeten er nog wat aanpassingen aan het circuit gebeuren om het te laten voldoen aan de huidige F1-normen. De baas van de GP van Nederland, Jan Lammers, geeft toe dat er een strak schema gevolgd zal moeten worden maar is naar eigen zeggen niet ongerust dat de werken niet tijdig klaar zullen zijn. “Er is nog veel werk te doen maar daar werken we hard aan,” aldus Lammers tegenover ‘Motorsport.’ “Net zoals Max er niet aan twijfelt of hij een Grand Prix wel aankan, denken wij dat we het werk aankunnen. Dus ik denk dat we veel mensen zullen verrassen met het eigenlijke resultaat volgend jaar.”

“Eind september zal er hier al veel actie te zien zijn en dat zal begin oktober ook verder gaan. Dus voor we de kerstboom opzetten zal er al veel werk gedaan zijn. Alle plannen zijn klaar en vanuit architecturaal oogpunt is dit iets dat onze partners makkelijk kunnen uitvoeren met hun expertise. Dus volgend jaar zal er hier een mooi circuit te vinden zijn.”

Kombocht van meer dan achttien graden

De FIA moet wel nog groen licht geven voor de aanpassingen aan het circuit, die ervoor moeten zorgen dat het spektakel wat groter wordt. “We verwachten twee tot drie nieuwe inhaalmogelijkheden toe te voegen aan het circuit", aldus de directeur van het circuit, Robert Van Overdijk tegenover ‘Allsportradio.

De meest spectaculaire verandering zal ongetwijfeld de laatste bocht worden. Die wordt omgevormd tot een kombocht van meer dan achttien graden, steiler dan in de IndyCar.

“Een kombocht is uniek,” aldus Van Overdijk. “Nergens ter wereld kan je een circuit vinden met zo'n layout met een kombocht van meer dan achttien graden. Er zal ongeveer een hoogteverschil zijn van 3,5 meter tussen het laagste punt en het hoogste punt van de banking. Iedereen kijkt er enorm naar uit, ook de rijders.”

