ZonhovenDe kans is groot dat u vanavond een traan wegpinkt bij ‘Merci voor de muziek’. In het programma maakt Luc Vekemans (57) uit Zonhoven samen met Bart Peeters een liedje voor op z’n begrafenis. Een week later is Luc overleden. “Typisch papa Hij is altijd nogal speciaal geweest”, lachen Rani en Kelly, zijn tweelingdochters van 24.