100 jaar oude bolhoed overgedragen aan heemkundekring Bilisium

Bilzen -

Een bolhoed die een tijd geleden onbewust werd binnengedragen in de de Kringloopwinkel in Bilzen zorgde voor de nodige spanning bij de onderzoekers van het erfgoedproject en de heemkundekring Bilisium. Gisteren overhandigde de erfgoedcel de bolhoed uit het confectieatelier van August en Fin Huysmans, halfbroer en -zus van staatsman Camille Huysmans aan de heemkundekring die het object volgend jaar in de kijker gaan plaatsen tijdens de Erfgoeddag.