De Red Dragons slikten hun eerste verlies op dit EK. In de strijd om groepswinst bleek Servië een maatje te groot. Voorlopig althans. De kans is reëel dat beide teams mekaar volgende week opnieuw ontmoeten in de kwartfinales. “Een veldslag verloren, maar niet de oorlog”, zei bondscoach Van Kerckhove uit Alken.