Victor Campenaerts (27) is al sinds zondag in Yorkshire: in een rustieke B&B - zelf geboekt en deels zelf betaald - heeft hij Team Mexico opnieuw rond zich verzameld. Met dezelfde entourage als bij het werelduurrecord bereidt hij zich voor op het WK tijdrijden. Na een monumentale dip gelooft Campenaerts weer in zichzelf: “Wereldkampioen worden? Dat kan, ja.”