Zelfs tien punten bleken vorig seizoen onvoldoende voor Standard om in de Europa League te overwinteren. Dat moet dit jaar anders, al oogt de poule met Arsenal, Frankfurt en Vitoria Guimaraes sterker dan die van toen. Beginnen met een thuiszege tegen de Portugese nummer tien, in principe de makkelijkste tegenstander, is daarom een must. “Maar dit Guimaraes is een zeer complete ploeg”, waarschuwt coach Michel Preud’homme.