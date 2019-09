Wijndomein Schorpion haalt hoogst aantal gouden medailles binnen

Kortessem / Vliermaal -

Achttien Belgische wijnen krijgen een gouden medaille toegekend door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS). Dat gebeurde woensdag na een proeverij in Ter Groene Poorte in Brugge. Het was de vijftiende editie van “Beste Belgische Wijn”. Wijndomein Schorpion uit Vliermaal scoorde met vier stuks het hoogste aantal gouden medailles.