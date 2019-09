Brugge laat overwinning liggen tegen Galatasaray

In tegenstelling tot landskampioen Genk werd Club Brugge niet weggeblazen in zijn eerste groepswedstrijd. Geblaas was er wel. In de tribunes, in de dug-out, zelfs op het veld. Geblaas wegens een stoet aan gemiste kansen. Club verdiende meer dan 0-0 tegen het Turkse Galatasaray maar liet het zelf liggen. Over twee weken wacht een verplaatsing naar het Real Madrid van Hazard en Courtois.