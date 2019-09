Vader en zoon gaan ‘sportief’ om met ongeneeslijke ziektes: futsalclub als medicijn

Sint-Truiden -

Het leven is niet altijd lief geweest voor de familie Cenens uit Sint-Truiden. Zowel vader Johnny als zoon Brian moeten leven met een ernstige, zeldzame en ongeneeslijke ziekte. “Je hebt meer kans om de lotto viermaal te winnen, dan zo twee ziektes in de familie te hebben”, krabben ze zich achter hun oren. Natuurlijk zaten ze even te kniezen na de bikkelharde diagnoses, maar ze veerden recht. Dankzij hun positivisme, elkaar, hun sport. Als clubleiders loodsten Cenens senior en junior het nietige Renolim Borgloon in één ruk van vierde provinciale naar eerste nationale van het futsal, waar ze morgen hun eerste thuismatch van het seizoen tegen Noorderwijk spelen. Een verhaal om kracht uit te puren.