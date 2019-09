Jorg uit Bree leidt luxehotel in afgelegen Himalayaland

Bree -

“Ik heb er bewust voor gekozen om niet met een gezin te beginnen. In mijn vak kan het snel veranderen en bovendien wilde ik zo graag de wereld zien”, vertelt Breeënaar Jorg Weytjens aan het eind van het interview. Die ambitie - de wereld zien - maakt hij waar. Hij werkt in een exotisch en onbekend land: Himalayastaat Bhutan. Met een staf van 80 mensen runt Weytjens er een luxehotel. “Bhutan is een eerder exclusieve bestemming. Alleen Indiërs en Bengali hebben geen visum nodig. Alle andere nationaliteiten wel. Bovenop dat visum betaal je 200 tot 250 dollar per dag om hier te mogen reizen. Voor dat geld krijg je dan wel een gids en een chauffeur mee.”