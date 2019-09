Waarom Genk de echte Mazzu niet te zien krijgt

Vragen. Heel veel vragen. Pertinente vragen, rijzen na de slachtpartij in Salzburg. Over het gebrek aan agressiviteit, bijvoorbeeld. Zou er in de Champions League nog ooit een ploeg een volledige helft gespeeld hebben zonder één overtreding te maken? Eentje waarin ze bovendien vijf goals incasseerde. En 61% balbezit had. Of kreeg.