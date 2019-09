EF Education First heeft woensdag aangekondigd dat de jonge Noorse sprinter Kristoffer Halvorsen overkomt van Team Ineos.

De 23-jarige Halvorsen werd in 2016 wereldkampioen bij de beloften (U23). Hij reed twee jaar voor Team Ineos en behaalde dit seizoen twee overwinningen in de sprint, eentje in de Herald Sun Tour en eentje in de ronde van Noorwegen.

In 2017 won hij de Handzame Classic, waar hij vorig jaar en dit jaar telkens op een tweede plaats eindigde.