H&M gaat binnenkort ook andere merken verkopen

De Zweedse modeketen H&M gaat binnenkort andere merken introduceren in de rekken van hun winkels. Momenteel staat er al een vacature open bij het bedrijf als ‘hoofd externe merken’. Dat schrijft modesite Fashion United.

Sinds de oprichting van H&M vinden klanten - op designersamenwerkingen na - enkel kledij en accessoires van eigen merken terug in de rekken. Daar komt binnenkort verandering in, naar het voorbeeld van andere winkels binnen dezelfde groep Arket en & Other Stories. Daar vind je naast de huismerken ook labels zoals Reebok en Adidas terug.

Wanneer er andere merken worden geïntroduceerd en om welke het gaat, is voorlopig nog niet bekend. Op de website van de keten staat wel al een jobaanbieding voor mensen die interesse hebben om ‘hoofd externe merken’ te worden.