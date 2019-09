Vier dolfijnen, waaronder twee kalveren, waren verdwaald en gestrand in een kanaal in Florida in de Verenigde Staten. De dieren vonden de weg niet terug naar de zee door het lawaai van de auto’s en de lokale gemeenschap schoot in actie. Met behulp van de geluiden en trillingen en een menselijke ketting konden de dolfijnen terug naar hun natuurlijke habitat.