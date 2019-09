Yves Lampaert wordt de nieuwe leider in Ronde van Slovakije, Stefan Küng wint tijdrit

De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft in de Ronde van Slovakije de tijdrit gewonnen, voor Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) die wel de nieuwe leider wordt.

De Zwitser Stefan Küng legde het parcours van 7,4 km in Bardejov af in 9:04, dat is drie seconden sneller dan Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step). Bob Jungels finishte als derde op acht seconden.

Voor de 25-jarige Küng is het zijn vijfde zege van het seizoen. Afgelopen zondag won hij de Tour du Doubs (1.1). Hij kroonde zich eerder dit jaar tot nationaal kampioen tijdrijden, hij juichte in de tweede rit van de Ronde van Romandië (WT) en hij won de tijdrit in de Ronde van Algarve (2.BC).

Lampaert is wel de nieuwe leider. Hij neemt de leiderstrui over van Alexander Kristoff, die ten val kwam in een bocht en bijna een minuut verloor. Hij reed de tijdrit wel nog uit, met een gehavende broek.