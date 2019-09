NBA-ster Stephen Curry na Amerikaans debacle op WK basketbal wél mee naar Olympische Spelen

Stephen Curry, spelend bij de Golden State Warriors, wil voor de Verenigde Staten aantreden op de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Voor Curry zou het zijn eerste deelname aan de Spelen zijn. “Ik heb de Olympische Spelen nog niet meegemaakt. Ik heb wel al twee keer een gouden medaille op het WK behaald met team USA, maar die olympische medaille wil ik ook. Hopelijk lukt dat volgend jaar”.

Dit jaar was de vedette uit de NBA niet aanwezig op het WK, net zoals vele andere Amerikaanse sterren. Het Amerikaanse team moest dan ook afdruipen zonder medaillewinst. “We zijn nog steeds het sterkste team als iedereen erbij is. Ik heb er ook vertrouwen in dat dit volgend jaar het geval zal zijn.”