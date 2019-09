Giovanni Visconti klopt Tourwinnaar Egan Bernal in Memorial Alfredo Martini

Giovanni Visconti (Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM) heeft de Memorial Alfredo Martini (Ita/1.1) op zijn naam gebracht. De Italiaan haalde het na 204,4 km in Ponterada voor Tourwinnaar Egan Bernal (Ineos) en Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo).

Zhandos Bizhigitov, Edoardo Zardini, Simon Pellaud, Alexis Guerin en Filipo Zana kleurden de wedstrijd met een vroege vlucht die maximaal 5:45 bonus verzamelde. Het was Team Ineos, met Bernal in de rangen, dat de wedstrijd controleerde en op 30 km van het einde zag het vijftal al een einde komen aan zijn verhaal.

Bernal zelf wilde zich nog eens tonen in Italië, het land waar hij als eerste een contract kreeg bij een ploeg, en trok na het monsteren van zijn rivalen, in twee keer, in de tegenaanval op zijn ploegmaat Diego Rosa op de Monte Serra. Enkel Nikolay Cherkasov kon volgen, maar in de afdaling maakten ook nog Pierpaolo Ficara en Giovanni Visconti de oversteek. Hun voorsprong bedroeg een kleine halve minuut. In het verbrokkelde peloton, kwam de achtervolging niet meteen op gang.

De winnaar bleek vooraan te zitten. Het was Ficara die als eerste versnelde net voor de slotkilometer, op een stuk vals plat, maar hij werd gegrepen door Cherkasov. Bernal zette zijn sprint van ver aan, maar de snellere Visconti remonteerde en pakte de zege. De 36-jarige Italiaan volgt op de erelijst Gianni Moscon op, het is zijn derde zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van Oostenrijk en de Ronde van Slovenië.