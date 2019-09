Club Brugge opent vanavond (18u55) in het Jan Breydelstadion zijn groepsfase in de Champions League tegen de op papier zwakste tegenstander in de poule. Het ongetwijfeld beladen duel tegen de Turkse kampioen Galatasaray wordt mogelijk al beslissend in de strijd om de derde plaats in de groep, die na Nieuwjaar recht geeft op de zestiende finales in de Europa League.