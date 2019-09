Leuke weetjes over de make-uplijn van Karl Lagerfeld voor L’Oréal

Vanaf woensdag 25 september ligt de make-upcollectie van het Parijse cosmeticamerk L’Oréal in samenwerking met wijlen Karl Lagerfeld in de rekken bij beautyketen Di. Deze bestaat uit lippenstiften, een mascara en eyeliner, ondertekend met zijn handtekening. De belangrijkste weetjes over de lijn op een rij.

- Verder na het verleden

“Het idee voor deze lijn kwam tot stand na een telefoontje van Karl’s team. Ze vertelden me dat ze in de wolken waren van ons werk voor Balmain en Isabel Marant, dat Karl er gek van was en dat ze graag samen met ons een collectie wouden uitbrengen”, zegt Zak Yopp, global vive president bij L'Oréal. “Onze eerste meeting was in november in Karl zijn kantoor in Parijs.” Op 19 februari overleed de iconische ontwerper, maar het idee bleef verder leven. “Na zijn dood hebben we met het team overlegd: gaan we verder doen of niet? We waren het er unaniem over eens dat Karl het fijn zou vinden als we ons werk zouden voortzetten. Hij zei immers dat je nooit naar het verleden moest kijken.”

- Karl’s keuze

Caroline Lebar, Head of Image and Communication bij Maison Karl Lagerfeld, zegt dat Lagerfeld een zwak had voor samenwerkingen die matchen met zijn eigen merk. “Zijn overlijden heeft er voor gezorgd dat we nog closer gingen samenwerken. We hadden allemaal hetzelfde verlangen om iets moois te creëren waarmee we een eerbetoon aan de designer konden brengen.”

- Dol op beauty

“Karl was gek op beautyproducten en gebruikte ze graag voor zijn illustraties, zo gebruikte hij oogschaduw op zijn eigen manier: om zijn sketches in te kleuren. De reden? Omdat niets anders voor dezelfde textuur en frêle doorzichtigheid kon zorgen. Daarnaast hield hij ook van huidverzorgingsproducten – hij liep er dan ook altijd tot in de puntjes verzorgd bij", aldus Lebar. Lagerfeld werkte niet zelf mee aan deze collectie, oogschaduwpalet incluis, maar had wel een duidelijke visie op de zaak. “Hij definieerde zijn codes klaar en duidelijk. Hij was zelf zo’n precieze persoonlijkheid dat we al zijn elementen – de kleuren waar hij van hield en de makeuptypes - allemaal hebben meegenomen om deze lijn te creëren. Het resultaat is een mix tussen rock chic en Parijse elegantie, die zowel klassiek als nonchalant aanvoelt.”

Een model als Karl Lagerfeld in de nieuwe beautycampagne

- Verschillende persoonlijkheden

De nieuwe lijn is er volgens Lebar een voor verschillende types. “Ze heeft een kleurenpalet dat je toelaat om van gedaante én van persoonlijkheid te veranderen, net als bij een shoot voor Karl. Net zoals hij make-up gebruikte om uiting te geven aan verschillende tijdperken is de collectie een manier om uiting te geven aan verschillende persoonlijkheden.”

- De rol van Helen Mirren

Helen Mirren, een van de gezichten van de campagne, koos er meteen voor om in de huid van Karl te kruipen. “Ze wilde echt een eerbetoon aan hem brengen en wou specifieke richtlijnen hebben om hem te vertolken zoals hij echt was. Ze stelde me specifieke vragen als: “Hoe zou hij deze zin gezegd hebben? En hoe hield hij zichzelf vast?” Ze is een geweldige actrice", zegt L'Oreal Paris Global Makeup Director Val garland. "Voor mij is de campagne de apotheose van wat we konden doen voor Karl. Als hij er nog geweest zou zijn, denk ik dat hij met zijn vreugde geen blijf zou weten.”

- Ode aan de Parisienne

"We wilden met deze collectie uiting geven aan Parijs en Karl was een van Parijs’ grootste iconen", zegt Yopp. "Wie beter dan hijzelf kan de visie van de Parisienne heruitvinden en moderniseren? We zochten naar een manier om deze visie van schoonheid, tegelijk tijdloos klassiek maar edgy met een Karl-twist van ironie en provocatie tot uitdrukking te brengen."

- Focus op de lippen

"Lippen zijn hét symbool van de Parisienne. Ze kan enkel en alleen een rode lipstick dragen en niets anders. We hebben looks gecreëerd die verder bouwden op de lippen: heel makkelijk om te dragen, maar nooit over the top – en ook uitgesproken Karl. Elke lipstick kreeg een bepaalde karaktertrek van hem mee: door de kleuraccenten, door de verpakking met elementen van stof en tot slot door zijn eigen handtekening als eerbetoon", besluit Yopp.