Gemeenteschool Diest wegens asbestproblematiek ook donderdag gesloten

Diest -

De gemeentelijke basisschool Molenstede in Diest is wegens aanwezigheid van asbest net als vandaag ook morgen/donderdag gesloten. Vandaag is gebleken dat een van de plakstalen die gisteren genomen werden sporen van witte asbest bevatte. Een gespecialiseerde firma voert momenteel reinigingswerken uit.