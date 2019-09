De Let Krists Neilands wint verrassend maar oververdiend GP de Wallonie, Belgen komen net te laat

Krists Neilands heeft verrassend de 60e editie van de Grand Prix de Wallonie (cat. 1.1) gewonnen. De 25-jarige Let van Israël Cycling Academy kwam na 205,9 kilometer als eerste boven op de Citadel van Namen en volgt Jasper Stuyven op, die tweede werd voor Jasper De Buyst. De Belgen kwamen net te laat om Neilands nog te grijpen, nadat die alleen was weggesprongen nog voor de Citadel.

De eerste ontsnapping van de dag kwam op naam van Ben Perry (Israël CA), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) en Piotr Havik (BEAT). Na de beklimming van de Côte de Trasenster maakten ook Nico Denz (AG2R), Alexander Evans (SEG) de oversteek, finaal sloten ook nog Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) en Julien Van den Brande (Tarteletto) aan. Intussen waren Perry en Havik wel teruggewaaid in het peloton. In geen tijd liep de bonus van het kwintet op naar drie minuten.

In het peloton was het Trek-Segafredo dat zijn verantwoordelijkheid nam, uiteindelijk zou ook Lotto Soudal een handje toesteken. Het tempo lag hoog, even brak het peloton in stukken, maar bij bevoorrading kwam alles weer bij elkaar en het stokte waardoor de bonus opliep naar zeven minuten. Lang zou die riante voorsprong niet duren, de opeenvolging van hellingen in de finale en meerdere pionnen van Lotto en Trek vooraan, zorgden ervoor dat de vluchters op 30 km nog slechts twee minuten telden. Intussen was het peloton daarvoor al opgeschrikt door een valpartij met Loïc Chetout die de wedstrijd moest verlaten.

Met de Côte d’Ermeton brak de finale open en het kwintet werd intussen herleid tot een trio met Planckaert, Wirtgen en Denz. Op de Côte de Lustin bleven met Denz en Planckaert nog twee leiders over met 1 minuut voorsprong en finaal werd met Denz de laatste vluchter op 16 km ingerekend door een uitgedund peloton.

Het was Loïc Vliegen die daarna even op de trappers ging staan, maar wegrijden deed hij niet. Meer succes had Laurens Huys, Sylvain Moniquet volgde in zijn spoor, maar ook zij werden na enkele kilometers weer gevat waarna Jens Keukeleire zijn kans rook. Hij kreeg nog enkele andere renners met zich mee, maar het was uiteindelijk Krist Neilands uit dat groepje die op 9 km versnelde en een mooie voorsprong bij elkaar reed. Aan de voet van de slotklim telde hij nog zo’n 20 tellen bonus en dat volstond voor de zege. Een sprintende Stuyen kwam net te laat voor de zege.

Jasper Stuyven: “Ik ben niet kwaad op de bondscoach”

Stuyven baalde achteraf dat hij zichzelf net niet had kunnen opvolgen als winnaar. “Ik had geen ploegmakkers meer over in het slot, maar ik dacht Lotto-Soudal met Jens Keukeleire en Jelle Vanendert het gat nog zouden toerijden op Neilands. Maar dat was helaas niet het geval. Het is jammer dat we een mannetje te kort komen in de finale. Wanty - Gobert Cycling Team begon ook met vier of vijf man aan de voet van de Citadel Van Namen, maar die reden allemaal voor zichzelf. Ik weet niet wat hun tactiek was. Vorig jaar lukte het mij nog wel om het gat dicht te rijden, maar dan stond de wind beter.”

Voor Stuyven is de tweede plaats een opsteker na zijn niet-selectie van afgelopen maandag voor het WK wielrennen. “Nee, dit is geen revanche. Ik ben niet de renner die wil natrappen richting de bondscoach. Ik ben niet kwaad op Verbrugghe, maar ik ben wel ontgoocheld. Dat is normaal denk ik. Vandaag stond voor mij gewoon in het teken van mezelf amuseren op de fiets. Maandag had ik even geen zin meer in de koers. Was ik ook niet te genieten thuis. Maar dinsdag heb ik de bladzijde omgedraaid. Ik heb ook even met mijn psycholoog gebeld die een paar tips heeft aangereikt. En ik heb mij vandaag echt geamuseerd. Ik heb veel gelachen en onnozel gedaan met de ploegmakkers. Ik ga de komende weken nog koersen rijden. Of ik daarin nog een resultaat rijd of niet maakt niet uit.”

Neilands won eerder dit jaar de Ronde van Hongarije, vorig jaar won hij Dwars door het Hageland.

Uitslag:

1. Krists Neilands

2. Jasper Stuyven

3. Jasper De Buyst

4. Jonathan Hivert

5. Lilian Calmejane