Hasselt - De brandweer is woensdag even voor 15 uur opgeroepen voor een brand op een terras van een appartement in de Arnold Maesstraat. Drie hoog was op het terras een bloembak in brand gevlogen. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. Het raam dat vlakbij de bloembak stond, raakte beschadigd. In de woning is er weinig schade. Het de brand ontstond, is onduidelijk.