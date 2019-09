SHOPPING. Vijftien kaarsen voor een knus geurtje in huis

Bij de intrede van de herfst, maakt een plaid of kussen het in huis extra knus. Maar ook een geurkaars draagt bij aan een gezellig interieur in het najaar. Vijftien exemplaren die lekker ruiken en er nog mooi uitzien ook.

Bloemengeuren

Het hoeft geen lente te zijn om bloemengeuren in huis te halen. Iets vollere parfums, verweven met andere natuurlijke aroma’s, geven meer cachet aan je interieur in de herfst.

Precious Jasmine - Baobab - 78 euro / Giorgio Armani Beauty - Rose d’Arabie - 100 euro / Orange Blossom - Jo Malone - 53 euro / Velvet Peony - Urban Apothecary - 48,95 euro / Iris - Zara Home - 15,99 euro

Boswandeling

Wie herfst zegt, denkt misschien automatisch aan deugddoende boswandelingen. Roep dat gevoel gerust op in huis met kaarsen die een - al dan niet exotische - houterige geur verspreiden.

Sandalwood - H&M - 7,99 euro / Cedre 11 - Le Labo - 63 euro / Oud - Dyptique - 50 euro / Kaars met teak- en tonkaboongeur - Victoria with Love - 37,95 euro / Bois de teck - Maisons du Monde - euro

Om de zomer vast te houden

Of houd de zomer nog net iets langer vast met frisse geuren, zoals die van zout en zee, welriekende binnentuinen of een Mediterraan land. En ja, haal er vooral je vakantiekiekjes bij om terug te blikken op ze mooie zomer van 2019.

La Cour Jardin - & Other Stories - 19 euro / Moroccanoil - 53 euro / Sea Salt & Sage - Blomus - 11,95 euro (via DeBijenkorf.be) / Mermaid Crush - Flamingo Candles - 18,95 euro (Via Zalando.be) / Luce di Colonia - Aqua di Parma - 57 euro