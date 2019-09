Opnieuw drie jaar cel geëist tegen Genkse ex-schepen Ali Caglar

Genk -

De Genkse ex- schepen Ali Caglar (CD&V) hangt opnieuw drie jaar effectieve celstraf boven het hoofd voor passieve corruptie tijdens de verkiezingscampagne in 2012. Die straf eiste de federaal procureur vandaag voor het hof van beroep in Antwerpen. Caglar was namelijk in beroep gegaan tegen zijn veroordeling, in juni vorig jaar, tot 18 maanden celstraf met uitstel door de correctionele rechtbank in Tongeren. Fabrizio Muto, ex-president van de Genkse afdeling van de Hells Angels, kreeg dezelfde straf. Ook voor hem werd vandaag opnieuw drie jaar effectieve gevangenisstraf gevraagd.