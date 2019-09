Van ballonnen tot MRI-scanners: helium dreigt onbetaalbaar te worden door schaarste

Het aanbod aan helium is wereldwijd fors gedaald met als gevolg even forse prijsstijgingen. Daarmee komen niet alleen verjaardagsfeestjes in het gedrang, het edelgas kent naast het opblazen van ballonen talloze toepassingen in de industrie en medische sector. Onder meer MRI-scanners worden gekoeld met vloeibaar helium.

Volgens het Duitse instituut voor geowetenschappen en grondstoffen (BGR) zakte de wereldwijd beschikbare heliumvoorraad in 2018 tot het laagste peil sinds 2003. Naast technische problemen in het belangrijkste productieland de Verenigde Staten, spelen met name leveringsproblemen in Qatar een rol. “Daar stortte de productie met 27 procent in tot 27,9 miljoen kubieke meter”, aldus Harald Elsner van BGR.

Waarom de productie in Qatar zo’n grote terugval kende, is volgens Elsner niet duidelijk. Het zou ook daar kunnen gaan om technische problemen, of vertragingen bij de opstart van een nieuwe heliumfabriek. De productie van vloeibaar aardgas - helium ontstaat als bijproduct bij gaswinning - is er vorig jaar nochtans gestegen.