Hier geniet je dit weekend met volle teugen van de laatste zomerdagen

Voor dit weekend wordt 27 graden voorspeld en dus is de kans groot dat zaterdag en zondag de laatste twee vrije echt warme dagen van het jaar worden. En wat kun je dan beter doen dan eropuit te trekken, om een laatste keer buiten van de zon te genieten en wel met deze leuke activiteiten.

World Cleanup Day

Vorig jaar bundelden 18 miljoen vrijwilligers uit 157 landen hun krachten om de planeet ietsje netter te maken. Dat wordt deze zaterdag 21 september nog eens overgedaan met honderden organisaties en duizenden vrijwilligers. Samen ruimen jullie gewapend met een vuilniszak en een paar handschoenen een specifiek afgebakend stuk op. In bijna elke gemeente, dorp of stad wordt er wel een opruimactie op touw gezet. De wereld een beetje verbeteren en dat met de zon op je snoet, dat klinkt als een ideale zaterdag toch?

Bioskoop

De laatste jaren duiken de openluchtcinema’s ook bij ons overal op. Het seizoen wordt echter afgesloten in Sint-Niklaas, waar Bioskoop een weekend lang de deuren opent. Het driedaagse evenement staat dit keer in het teken van de jaren 80, denk aan Pac-Man, pastelkleuren, te grote oorringen, de Rubik’s Cube en natuurlijk enkele filmklassiekers. Er zijn ook foodtrucks, dj’s en tal van randactiviteiten. Een eigen kampeerstoel of dekentje meebrengen is zeker ook toegestaan. De toegang is bovendien gratis.

Eco Lifestyle Tour Antwerpen

Ecologisch shoppen en tegelijk profiteren van het mooie weer? Dat kan tijdens de drie uur durende Eco Lifestyle Tour. Onder leiding van gids Emilia ontdek je de leukste shoppingadresjes in ’t Stad: van verpakkingsvrije winkels, eerlijke mode, natuurlijke verzorging tot (h)eerlijke koffiebars en creatieve ateliers. Kostprijs: 29 euro, daarin zijn een cadeautje en een drankje met hapje inbegrepen. Inschrijven is wel verplicht.

Het Klein Geluk

Op 21 september trekt Het Klein Geluk, dat de zomerse activiteiten in Leuven bundelt, er de stekker uit. Eindigen wordt gedaan op vrijdag, zaterdag en zondag met Circus Ronaldo (tickets kosten 15 euro), geschikt voor kinderen vanaf tien jaar. Nanosh Ronaldo behoort tot de zevende generatie van deze bijzondere circusfamilie. Met de voorstelling ‘Swing’ opent hij een nieuw hoofdstuk in een lange geschiedenis van spektakelmakerij. Daarnaast zijn er ook tal van andere activiteiten voor jong en oud. Zo kun je in Bar Bleu genieten van een hapje en een drankje in de mooie binnentuin van een leegstaand klooster.

Autoloze Zondag

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen is het dit weekend Autoloze Zondag. In Brussel is er de opening van jeugdtheater Bronks en zowel zaterdag als zondag Folklorissimo, het feest van de folklore op de Grote Markt en in de schaduw Manneken-Pis. Op het De Brouckèreplein vindt zondag dan weer Mobilmix Village plaats met creatieve workshops, brunch en danscursussen.

In Gent worden de leukste activiteiten voor kinderen onder de noemer De Zoefmasters gebundeld en die vinden plaats op en rond Dok-Noord. Er zijn een death ride, gocartparcours, minigolf, een vuurloop en een tweedehandsfietsenmarkt. Voor de volwassenen is er het Festival van de Architectuur. Voor jong en minder jong elk wat wils dus.

Ook in Oostende worden de auto’s voor een middag uit het centrum gebannen. Op het St. Petrus- en Paulusplein kun je optredens meepikken, er is een zeepkistenrace, een kinderdorp op het Wapenplein waar met gekke fietsen gereden kan worden en in de Leopold II-laan is er een springkastelenparcours. Wie van cultuur houdt, kan op verkenning gaan bij KunstKoer.

Foodtruckfestivals

Nu we de zomer bijna mogen uitwuiven, doen we dat ook met de foodtruckfestivals die de voorbije maanden op pad waren in Vlaanderen. Chefs on Wheels strijkt dit weekend voor een laatste keer neer en wel in Heusden-Zolder. SMA(A)K doet drie dagen lang Turnhout aan. En in Brussel wordt zaterdag op tal van terrasjes de Brussels Cocktail Week afgesloten.