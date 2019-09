Zonnebloem- en pompoenwedstrijd in Tongerlo

Tongerlo

Bree - Traditiegetrouw organiseerde de Landelijke Gilde van Tongerlo hun jaarlijkse wedstrijd rond de feestdag van de Heilige Cornelius, patroonheilige van het vee en beschermer van de kinderen.

Van het voorjaar tot nu werkten de mannen van de Landelijke Gilde van Tongerlo samen met de kinderen van basisschool Kadee aan een veld vol pompoenen. Op donderdag 12 september werden ze ook door hen samen geoogst. De totale oogst was 1612 kg pompoenen in allerlei maten en gewichten.

Ook kregen alle kinderen in de lente zonnebloemzaadjes mee naar huis om daar te zaaien en goed te verzorgen. Op die manier konden ze met elkaar wedijveren voor de grootste zonnebloem.

Op vrijdag 13 september was het grote knutseldag op Kadee. In iedere klas werd er iets gemaakt met zonnebloemen of pompoenen.

Op 15 september, dag van de landbouw en één dag voor de feestdag van de H. Cornelius, werden de uitslagen bekend gemaakt. Deze feestdag begon met een lof met kinderzegening in de parochiekerk van Tongerlo. Daar werden alle aanwezigen uitgenodigd op het kinderfeest aan de kleuterschool.

De bestuursleden van de Landelijke Gilde zorgden voor spijs en drank: lekker krentenboterhammen en koffie en verse chocolademelk. Een ballonnenclown creëerde in een mum van tijd voor alle kinderen de prachtigste creaties. De aanwezigen ze kinderen konden naar hartenlust ravotten in de zandbak en ze speelden krijgertje met gocarts.

Rond half 6 volgde de prijsuitreiking. De klas van juf Kim, tweede kleuterklas, haalde 227 kg pompoenen binnen. Hiermee wonnen ze de hoofdprijs van 200 euro, te besteden aan speelgoed voor de school.

Bij de zonnebloemen was het Sam Clijsters van het eerste leerjaar die met de hoofdprijs aan de haal ging. Zijn zonnebloem was in totaal 500 cm, met een stengel van 415 cm en een bloemomtrek van 85 cm. Hij ontving een sportzakje gevuld met chips, drank en een waardebon voor speelgoed.