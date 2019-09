Lidl wil klanten lokken met wortelen van 100.650 euro

Tongeren -

Neen, de drukker van Lidl is niet in de fout gegaan. En van een grote inflatie of 100.650 euro voor een kilo wortelen zoals 20 m² affiches aanprijzen, is bij de warenhuisketen ook geen sprake. “Het is een campagne waarmee we de waarde van verse voeding willen onderstrepen”, zegt hoofd communicatie Isabelle Colbrandt.