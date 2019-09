Zorgende Handen houdt ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers

Hasselt - Zorgende Handen (Solidariteit voor het Gezin) zet in de ganse provincie vrijwilligers in de thuissituatie van ouderen, zieken of mensen met een beperking. De organisatie is ontzettend dankbaar voor de dagdagelijkse inzet van de vrijwilligers in de dag- en nachtoppas.

"Ook in regio Hasselt tonen onze vrijwilligers hun groot hart. Hun engagement is van onschatbare waarde, en daarom willen we er ook voor onze vrijwilligers zijn. We begeleiden en ondersteunen de vrijwilligers bij hun activiteiten, organiseren vormingen en ontmoetingsmomenten met de vrijwilligers", klinkt het.

Deze ontmoetingsmomenten zorgen voor een gezellig samenzijn waarbij ervaringen kunnen uitgewisseld worden. "Het goedgevoel van onze vrijwilligers binnen de organisatie is dan ook enorm belangrijk."

Heb je interesse om ons vrijwilligersteam te versterken? Bel dan naar het nummer: 011/29 90 08.