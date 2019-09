GO! BS De Sprong zoekt brandweermannen en -vrouwen!

Maaseik - Altijd al willen weten hoe een brandweerkazerne er vanbinnen uitziet? Waarvoor die verschillende grote wagens dienen? Blussen brandweermannen alleen? Wat doen ze dan nog allemaal? Hoe de brandweermensen zich continu voorbereiden in afwachting van een interventie? ...

Een bezoek aan de brandweer van Maaseik heeft absoluut een educatief karakter. Dat wil zeggen dat er niet alleen uitleg wordt gegeven over de werking van de brandweer maar ook over brandpreventie. De kinderen leerden naar wie ze moesten bellen, 112. Ze leerden ook wat ze moesten vertellen. Maar ook dat je niet met vuur mag spelen, veilig moet zijn in het verkeer... . Een kazernebezoek is dus meer dan een leuke uitstap!

Ook de kinderen van het eerste leerjaar van GO! De Sprong hebben dit in levende lijve kunnen ervaren tijdens de uitstap naar de brandweer van Maaseik binnen het thema 'Wild van Water!'. Eerst en vooral leerden ze wat brandweermannen zoal doen zoals branden blussen, helpen bij wateroverlast, gekwetsten redden uit een voertuig, poezen uit bomen redden,... . Nadien zijn de kinderen van juf Elke en juf Veerle in groepjes verdeeld onder leiding van twee vrijwillige brandweermannen. En ook dit jaar hebben ze een brandweervrouw gezien. Ook een speciale gebeurtenis?! Een groepje keerde een ambulance binnenstebuiten. Hoe bied je de eerste hulp aan? Hoeveel lawaai maakt een ambulance? Een ander groepje nam een kijkje doorheen de hele brandweerkazerne zoals de kleedkamers met de zware helmen, de trucs om je snel om te kleden... . En natuurlijk ook een rondleiding tussen alle grote voertuigen. En uiteindelijk kwam het echte werk eraan!!! Brandjes blussen. Wat een leuke ervaring in het begin van het schooljaar. Een voormiddag om nooit te vergeten! Dankjewel voor alle vrijwillige brandweermannen om de kinderen te begeleiden.