Internationale judofederatie schorst Iran na vlucht van topjudoka Mollaei

De Iraanse judobond mag voorlopig geen atleten meer afvaardigen naar internationale competities. De Internationale Judofederatie (IJF) legt die sanctie op na wat er gebeurde met topjudoka Saeid Mollaei op het WK in Tokio.

Mollaei verloor eind augustus met opzet zijn halve finale in de klasse tot 81 kg tegen Matthias Casse om in de finale niet tegen de Israëliër Sagi Muki te moeten kampen. Iran verbiedt zijn atleten al jaren om uit te komen tegen concurrenten uit Israël, dat door Iran niet wordt erkend. Mollaei werd naar eigen zeggen bedreigd door de autoriteiten in zijn land, die eisten dat hij zich zou terugtrekken uit het WK. Hij zocht na het toernooi zijn toevlucht in Berlijn. Daar verblijft hij nu met zijn naasten.

De IJF zegt dat de eis van de Iraanse overheid en judobond om forfait te geven een “grove inbreuk” is op de afspraken die met het land waren gemaakt om het olympisch charter en de IJF-statuten te respecteren. Daarom worden alle Iraanse atleten met onmiddellijke ingang geweerd van IJF-competities, te beginnen met de GP van Tasjkent van vrijdag. De Iraniërs kunnen wel nog beroep aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). (belga)