Oud-voetballer Fernando Ricksen verliest strijd tegen ALS: de rebel die een held werd

Fernando Ricksen is woensdag in Airdrie in Schotland overleden. De voetballer die onder andere uitkwam voor Oranje, Glasgow Rangers en Fortuna Sittard werd 43 jaar. De Heerlenaar, die jarenlang in Maaseik woonde, stond tijdens zijn carrière bekend als talentvol probleemgeval, maar vergaarde pas echt wereldfaam na zijn carrière.